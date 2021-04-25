Рогозин опроверг слухи о возможном сотрудничестве Роскосмоса и SpaceX

Москва, 25 апреля. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что корпорация не вела переговоров с SpaceX.

Ходили слухи о возможном сотрудничестве и доставке российских космонавтов на Международную космическую станцию с помощью кораблей Crew Dragon.

«Нет, не ведем. Зачем? У нас свои корабли есть», — пояснил Рогозин в своем аккаунте в Twitter.

Нет, не ведём. Зачем? У нас свои корабли есть. https://t.co/R8SG6AhQWx — РОГОЗИН (@Rogozin) April 25, 2021

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск ранее заявил, что его компания почтет за честь оказать помощь космонавтом в транспортировке на МКС на своем космическом корабле Crew Dragon. Спустя какое-то время в СМИ появилась информация о переговорах с Роскосмосом.