Актер из «Мортал Комбат» рассказал о жестокости и фаталити фильма

Лос-Анджелес, 25 апреля. Актер Макс Хуан, сыгравший Кун Лао в экранизации игры «Мортал Комбат», рассказал, как снимались сцены «фаталити» в фильме.

В преддверии премьеры киноленты в американских кинотеатрах журналист портала CinemaBlend взял интервью у голливудского актера. У него поинтересовались, как снималась сцена его «фаталити». Это была реальная хореография и постановка или же там использовалась компьютерная графика.

«Это была смесь того и другого. Но на самом деле там было больше реального, чем CGI. Я должен сказать, что вся кровь, которую вы видите, это все реально», — рассказал Макс Хуан.

Он добавил, что на съемочной площадке творился настоящий беспорядок. Сцены добивания персонажей были сложными, поскольку требовали хорошей подготовки.

«А позже они поработали с CGI, чтобы сделать фаталити еще более выдающимся, но да, большая часть всего этого была реальной. Это было, конечно, по меньшей мере беспричинно. Я думаю, что готовый продукт в конечном итоге выглядит действительно великолепно. Я думаю, что многие люди чувствовали себя болезненно, наблюдая за этим на съемочной площадке», — резюмировал актер.

Макс Хуан родился в Германии, но имеет китайские корни. У него большой опыт постановки боевых сцен, но он мало выступал на экране. Актер более известен как член команды каскадеров Джеки Чана. Макс принял участие во многих его фильмах в эпизодических ролях.

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