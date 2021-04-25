Шугалей рассказал о планах США спровоцировать серию революций в Африке

Заявление посла США в Ливии Ричарда Норланда в интервью газете Asharq Al-Awsat о причастности русских к обучению чадской оппозиции, убившей президента Идриса Деби, — наскоро составленный вброс, запущенный сразу после того, как в Европе и арабский СМИ всплыли данные об обучении чадских боевиков специалистами из Франции и Штатов, заявил президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей.

«США фактически находятся в Ливии с 2011 года и сейчас наращивают своё присутствие. Мне известны расположения американских подразделений как в Феццане, так и в Киренаике и Триполитании. Ничего удивительного, что с группировками, которые воевали против Деби у США плотный контакт. Как и в Афганистане и других странах, группировки создаются США, потом уничтожаются ими, когда нужно «списать бюджет» или когда теряется контроль, как это было при войне против «Аль-Каиды»1 (запрещена в России)», — написал социолог в Telegram.

Шугалей привел в пример бомбардировку AFRICOM ливийского Марзука 26 сентября 2019 года. Тогда ВВС США уничтожили десятки боевиков, однако в Триполи, где россиянин удерживался в заключении, обсуждали, что американцы ударили «по своим».

«Таким образом, как Фонд и прогнозировал раньше, пояс нестабильности опускается ниже Ливии. Вслед за «Арабской весной» должна начаться «Африканская весна» из серии переворотов и революций. В ЦАР им этот переворот провести не удалось, но вот Чад постигла такая участь, и президент Деби уже убит», — подчеркнул президент ФЗНЦ.

Global Look Press / Panoramic

При этом социолог отметил, что, по неподтвержденной информации, чадский лидер погиб не от случайного удара боевиков, а от руки кого-то из приближенных. Распространители данной информации указывают на то, что Деби хоронили в закрытом гробу, и на маловероятность подобного несчастного случая. Тем не менее Шугалей уверен, что Вашингтон постарается не допустить тщательного расследования произошедшего.

Президент Фонда заявил, что в настоящее время глубоко анализирует кризис в африканской стране и дестабилизирующую роль США и других международных игроков в нем. В ближайшие дни ФЗНЦ опубликует полное исследование. Однако, подчеркнул социолог, уже сейчас понятно, что последствия повлияют на весь регион, а Штаты попытаются втянуть в этот конфликт новых игроков так же, как они пытались втянуть Россию в ливийские события.

«В этом же интервью Ричард Норланд в очередной раз заявил, что русские до сих пор находятся в Ливии. Именно, чтобы скрыть присутствие США и Франции продолжают педалироваться рассказы о «ЧВК Вагнер». Эти обвинения мы и другие эксперты уже много раз опровергали: на фактах было показано, что все заявления о якобы присутствии русских это либо анонимные аккаунты в соцсетях, либо вбросы триполитанской или турецкой пропаганды. Пропагандистам, я напомню, нужно было оправдаться за то, что ПНС привезли в Ливию более 20 тысяч боевиков из неспокойных регионов Сирии», — подчеркнул Шугалей.

Он заметил, что это та реальность, в которой вынуждены жить ливийцы в Триполи. Более того, социолог и его коллега Самер Суэйфан видели наемников из САР, когда находились в столице североафриканского государства. В то же время российских ЧВК в стране никто не видел.

«Единственное место, где в настоящий момент присутствует Россия – это Центральноафриканская Республика, где наши ребята легально обучают армию защищать мирное население от бандитов и наемников, по большей части прибывающих из Чада. Там я тоже был совсем недавно, в марте, и видел это обучение своими глазами. Что важно, боевиков терроризирующих ЦАР, в свою очередь, готовят как раз инструктора из стран НАТО непосредственно для агрессии против ЦАР (шуму наделала фотография боевиков на французской военной базе, найденная на телефоне чадского наемника, погибшего под Банги). Это тоже деятельность НАТО по опусканию пояса нестабильности», — заявил социолог.

Федеральное агентство новостей /

Он также напомнил, что в мае 2019-го его с коллегой-переводчиком похитили и заключили в частную тюрьму «Митига» по указанию и при участии США. Ричард Норланд значится послом в Ливии с апреля того года, когда социолог ФЗНЦ уже проводил исследование на территории страны. Американского дипломата, по словам Шугалея, проинформировали о похищении за три дня до непосредственных событий.

«Фактически похищение было согласованно с Норландом! Неплохо было бы, господин Норланд, чтобы вы рассказали об этом и пояснили — может ли посол США курировать деятельность бандитских группировок и похищение людей? Хочется спросить, согласовывали ли Вы вопросы, которые мне зачитывали во время пыток?» — обратился социолог к дипломату в своей публикации.

Шугалей подчеркнул, что в ливийском изоляторе, подконтрольном боевикам, до сих пор содержат около четырех тысяч человек, которых ежедневно пытают. Он предложил послу США посетить тюрьму и узнать, кто на самом деле подготавливал чадских наемников и почему многие из них знают французский и английский, но ни слова не смогут сказать по-русски.

«Ну, и если продолжите обвинять русских в сотрудничестве с чадской оппозицией — объясните, почему глава «Фронта перемен и согласия в Чаде» Мохамед Махди Али находится совсем не в Москве, а в Париже», — подытожил президент ФЗНЦ.

1 Организация запрещена на территории РФ.