Финалистов конкурса «Мастера гостеприимства» определили на Камчатке

Камчатка, 25 апреля. Победители полуфинала всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» определены на Камчатке. В финал вышли 13 из 40 участников из десяти регионов России.

Профессионалы индустрии гостеприимства соревновались в течение трех дней в Петропавловске-Камчатском. Уровень конкуренции был очень высок. Многие проекты полуфинала будут полезны региону и, возможно, найдут поддержку для развития туризма на Камчатке. Об этом заявил заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков.

Эксперты в ходе дискуссии «Развитие сферы гостеприимства. Работа над ошибками» также обсудили развитие туризма в регионе, тему подготовки кадров, идеи по развитию гастрономического туризма Камчатского края. Субъект РФ впервые принимает подобный конкурс, который проводится в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» и национального проекта «Образование».

Ранее губернатор Камчатки Владимир Солодов анонсировал проведение конкурса в своем регионе. По его словам, важность мероприятия состоит в том, что все внимание уделяется людям, которые делают гостеприимство брендом и выводят его на новый уровень. Он поблагодарил организаторов за выбор региона в качестве места проведения полуфинала «Мастеров гостеприимства».