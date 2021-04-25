Семья Кардашьян против того, чтобы их отец-трансгендер стал губернатором Калифорнии

Лос-Анджелес, 25 апреля. Телезвезда Кейтлин Дженнер будет баллотироваться на пост следующего губернатора Калифорнии, но ей, вероятно, придется сделать это без одобрения семейства Кардашьян.

71-летняя звезда реалити-шоу, как сообщают источники, сказала своей семье, что будет вести кампанию, чтобы заменить политика Гэвина Ньюсома на посту главы штата Калифорния. Для Кейтлин это первый выход на политическую арену. Об этом сообщает Mirror.

Брюс Дженнер (в прошлом) будет продвигать себя без каких-либо публичных одобрений со стороны сестер Ким, Кортни и Хлои Кардашьян. В то же время дочери Кендалл и Кайли Дженнер публично не прокомментировали решение Кейтлин.

Источники сообщают, что звезды «Семейства Кардашьян» не будут тратить деньги на кампанию отчима, несмотря на то, что Ким стала миллиардером и то, что Хлоя и Кортни имеют на своем счету сотни миллионов долларов.

Вероятно, это связано с тем, что Кейтлин Дженнер является республиканкой, хотя все остальные члены семьи считают себя демократами и поздравляли президента США в победе над бывшим американским лидером Дональдом Трампом в президентских выборах. Источники утверждают, что политические идеалы Кейтлин не очень хорошо вписываются в семью Кардашьян, что привело к тому, что они не захотели публично поддерживать ее.

Ранее стало известно, что представители ЛГБТ-сообщества раскритиковали Кейтлин Дженнер за желание стать губернатором Калифорнии.