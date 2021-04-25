Восемь полицейских пострадали во время протестов против локдауна в Лондоне

Лондон, 25 апреля. Массовая демонстрация против карантинных мер и введения COVID-паспортов прошла в субботу. Акция протеста закончилась потасовкой с полицией.

Антипрививочники и COVID-диссиденты прошли по британской столице без масок и с плакатами «Медицинский апартеид», «Нет паспортам вакцинации» и «Это тирания». Некоторые участники акции бросали в правоохранителей бутылки. Восемь полицейских пострадали в Гайд-парке. Им потребовалась госпитализация.

Напомним, что в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией британские власти приняли решение ужесточить ограничительные меры. Премьер-министр страны Борис Джонсон предложил снова закрыть только что открывшиеся непродовольственные магазины, спортзалы и парикмахерские.

Накануне в Великобритании искали добровольцев, которые уже переболели коронавирусом. Им предлагают 7 тыс. долларов за повторное заражение вирусом.