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Случаи гибели детей во время пожаров участились в России

Общество
Случаи гибели детей во время пожаров участились в России
Пресс-служба Главного управления МЧС России по г. Москве

Москва, 25 апреля. Количество случаев гибели детей на пожарах увеличилось в России с начала 2021 года, при этом более 80% погибших не достигли десятилетнего возраста.

Причиной смерти становилось отравление дымом и токсичными продуктами горения, сообщили в пресс-службе МЧС России по данным ТАСС.

«Почти половина пожаров, в результате которых гибнут дети, возникают из-за нарушений правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Неосторожное обращение с огнем становится причиной более трети пожаров», — добавили в МЧС.

Чаще всего вспыхивали бараки из бруса и дерева, а также старые, ветхие постройки. Однако в зоне риска находятся все без исключения здания, поэтому следует неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности, напомнили в ведомстве. Свидетельством этому является задымление из-за неисправности электрощитка в Эрмитаже, которое недавно эффективно устранили спасатели.

дети россия пожар
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