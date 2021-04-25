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Офтальмолог предупредил о риске косоглазия из-за уколов ботокса

Общество
Офтальмолог предупредил о риске косоглазия из-за уколов ботокса
pixabay.com  /  TobiasD

Москва, 25 апреля. Укол ботокса может навредить мышцам и спровоцировать косоглазие, рассказал доктор медицинских наук, офтальмолог, президент Ассоциации офтальмологов страбизмологов Игорь Азнаурян.

Несмотря на то, что сейчас такая процедура используются для лечения косоглазия, неудачный укол может вызвать противоположный эффект, сообщил Азнаурян в беседе с радио Sputnik.

«Как всякий яд, когда ботулотоксин вводится в мышцу, он портит эту мышцу, чуть-чуть убивает», — пояснил специалист.

Эффект от таких действий есть, поскольку ботокс парализует мышцу и «вынуждает» действовать другие мышцы, за счет которых глаз начинает выправляться. Однако такое действие недолговечно, и через три месяца он опять начинает косить, в некоторых случаях мышцу потом приходится оперировать из-за пагубного воздействия инъекций. Поэтому следует тщательно взвешивать все «за» и «против», прежде чем обращаться за такой помощью, предупредил специалист.

«У меня был случай: женщина, 38 лет, которая после того, как сделала себе ботокс на мимические мышцы, чтобы разгладить морщинки на лице, стала косить. Яд попал на глазодвигательную мышцу, испортил ее, и у нее возникло стойкое косоглазие, то есть получился обратный эффект», — рассказал врач и добавил, что такой случай редкость, которым все равно не следует пренебрегать.

Недавно косметолог рассказала, почему нельзя прокалывать уши самостоятельно. Прокол мочек уха, как и любого другого пирсинга, должен делать специалист из-за индивидуальных особенностей каждого человека, из-за которого неудачный прокол может закончиться уродливым рубцом или нагноением.

укол ботокс косоглазие
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