Кейт Миддлтон поиздевалась над Принцем Гарри через фото своего сына

Лондон, 25 апреля. Жена принца Уильяма выложила фото своего сына принца Луи на велосипеде в его первый день в детском саду, когда как принц Гарри рассказывал, что в детстве не умел на нем кататься.

Чтобы отпраздновать трехлетие юного королевского принца, родители опубликовали фото, на которой он был запечатлен в первый день пребывания в детском саду. Луи держится за руль своего велосипеда. Фотографию сделала его мама Кейт Миддлтон. Об этом сообщает Mirror.

Хотя эта фотография может выглядеть как просто жест на память, австралийская писательница Даниэла Эльзер считает, что снимок имеет более темный, скрытый смысл. По ее мнению, таким образом герцогиня Кембриджская хочет подшутить над своим шурином.

В интервью для телеведущей Опры Уинфри герцог Сассекский рассказал, что в детстве не мог кататься на велосипеде со своим отцом принцем Чарльзом. Однако есть фотографии, доказывающие обратное.

«Неизбежный вывод состоит в том, что герцогиня, возможно, просто послала своему шурину принцу Гарри колкое послание», — заявила Даниэла.

Ранее Опра Уинфри прокомментировала скандальное интервью принца Гарри и его супруги Меган Маркл.