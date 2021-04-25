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Николь Шерзингер поразила фанатов новыми фото в бикини

Шоу-бизнес
Николь Шерзингер поразила фанатов новыми фото в бикини
instagram.com  /  @nicolescherzinger

Гонолулу, 25 апреля. Певица Николь Шерзингер отдыхает на Гавайях вместе со своим парнем Томом Эвансом. Откровенными фотографиями она поделилась на своей странице в Instagram.

На этой неделе звездная пара отправилась к водопаду на Гавайях (родной штат Шерзингер), где сделали серию снимков. Об этом сообщает британское издание The Sun.

«Если все в порядке, значит, все в порядке. Магия водопада», — подписала свой пост певица.

На снимках Том демонстрирует свой пресс, Николь показывает свой откровенный купальник и подтянутое тело. На другом снимке звезда сидит на камне возле водопада и поднимает руки вверх.

«С Днем Земли всех! Так рада быть дома на Гавайях и чтить Землю, мать-природу. Я не могу делать все, что нужно Земле. Но Земле нужно все хорошее, что я могу сделать», — подписала Шерзингер другой пост.

Ранее американская спортсменка Пейдж Ванзант пообещала разыграть среди подписчиков свой золотой купальник и фотокарточку с ее поцелуем вместо автографа.

музыка instagram звезда гавайи Николь Шерзингер
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