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Россиянам рассказали, когда доллар подорожает до 100 рублей

Экономика
Россиянам рассказали, когда доллар подорожает до 100 рублей
Федеральное агентство новостей

Москва, 25 апреля. Доллар будет стоить 100 рублей сразу при нескольких условиях, которые при нынешней ситуации могут совпасть.

Этими факторами являются вооруженный конфликт в Донбассе, жесткие санкции от Евросоюза и США в отношении ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский агентству «Прайм».

«Эти факторы — реальный вооруженный конфликт на Донбассе, максимально жесткие санкции в отношении ближайшего круга Путина от США и ЕС вплоть до заморозки счетов, имущества и аннулирования виз, проблемы с Навальным, снижение цен на нефть и обвал рынков», — сказал Кричевский.

Рубль может потерять около десяти процентов даже при наличии двух из перечисленных факторов. Но если совпадут сразу три, то курс доллара достигнет 100 рублей. При этом он может быть достигнут уже осенью этого года.

Доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Сергей Ермолаев ранее рассказал журналистам, в каком случае американская валюта может подешеветь до 70 рублей за один доллар. Курс доллара мог бы составлять 65 рублей, не влияй на ситуацию неблагоприятные факторы. В их числе эксперт назвал угрозу санкций.

Вместе с тем существует ряд рисков, поэтому дальнейшее развитие событий предсказать довольно сложно. Собеседник издания напомнил, как в начале марта аналитики указывали на движение курса к 70 рублям за доллар, а позднее решили, что отечественная валюта может уйти к 80 рублям. Это указывает на нестабильность курса.

доллар рубль валюта
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