Пострадавшая при пожаре мать пятилетнего мальчика скончалась на Сахалине

Южно-Сахалинск, 25 апреля. Женщина 1985 года рождения скончалась в Тымовской центральной районной больнице (ЦРБ) в субботу, 24 апреля. Ее вместе с сыном спасли из горящего дома в пятницу.

Местная жительница получила серьезные ожоги, с которыми ее нельзя было транспортировать в Южно-Сахалинск. Пятилетний сын погибшей в настоящее время находится под присмотром медиков в областном центре. Его состояние стабильное.

Вопрос о том, кто возьмет на себя опеку над мальчиком решается.

Пожар произошел в аварийном доме в поселке Тымовское в пятницу, 23 апреля. В результате возгорания пострадали женщина и ребенок. В настоящее время прокуратура проверяет, соблюдались ли в отношении жильцов аварийного здания нормы жилищного законодательства, сообщает cетевое издание «Сахалин и Курилы».

Ранее рейсовый автобус съехал в кювет на трассе вблизи Южно-Сахалинска. Травмы получили две пассажирки, одной из которых диагностировали перелом руки, а вторую доставили в больницу с сотрясением мозга.