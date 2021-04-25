Мясников предупредил о смертельном риске полного отказа от алкоголя

Москва, 25 апреля. Врач и телеведущий Александр Мясников сообщил, что полный отказ от алкогольных напитков может привести к инфаркту.

По утверждению медика, отказ от алкоголя является одним из факторов развития смертельного заболевания наряду с курением и ожирением. Об этом Мясников рассказал в эфире телеканала «Россия-1»

«А знаете, что еще официально входит в факторы риска для инфаркта?.. Отсутствие регулярного приема малых доз алкоголя», — заявил он.

Также врач напомнил, что еще может стать предпосылками для такого опасного развития событий: отсутствие физической активности и спорта, повышение уровня сахара или диабет, артериальная гипертония, лишний вес. Часто повышаются риски из-за наследственности. Случаи ранних проявлений инфаркта, инсульта и других сосудистых заболеваний у родственников в возрасте до 50 лет могут стать тревожным сигналом. Особенно внимательными к своему здоровью нужно быть женщинам после 50 лет и мужчинам после 45 лет.

Врач напомнил, что подразумевается в медицине под словами «малые дозы». Считается, что это 19 грамм чистого спирта, что соответствует 300 граммам пива или 150 граммам вина, или 40 граммам крепкого алкоголя.

Недавно Мясников рассказал, какой совет часто забывают дать гипертоникам во избежание ухудшения состояния — контролировать количество потребляемой воды.