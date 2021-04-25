Роструд назвал размер зарплаты работающим россиянам в майские праздники

Москва, 25 апреля. Роструд рассказал, как работающим с 4 по 7 мая 2021 года россиянам выплатят зарплату.

Работающие в этот период сотрудники получат стандартную обычную зарплату. Повышение выплаты в эти дни не предусмотрено.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин 23 апреля заявил, что дни с 4 по 7 мая 2021 года будут нерабочими, объединив майские праздники. Роструд сообщал, что 31 апреля будет сокращенным. В предпраздничные дни рабочее время сокращается на час.

Работодатели выплатят зарплату россиянам раньше из-за майских праздников. По статье 136 Трудового кодекса РФ, если период выплаты зарплаты выпадает на праздничный или выходной день, то работодатель должен перечислить деньги накануне. То есть зарплата за май россиянам придет уже в пятницу, 30 апреля 2021 года.