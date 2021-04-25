Больше не секс-символ: голливудский актер Зак Эфрон изменился до неузнаваемости

Калифорния, 25 апреля. Американский актер Зак Эфрон впервые за долгое время предстал перед публикой и шокировал поклонников «новым» лицом. Его внешность стала главной обсуждаемой темой в Сети.

Знаменитый актер с отлично сложенной фигурой, потратил не один год для того, чтобы добиться идеальной формы. Кумир миллионов с радостью делился секретами тренировок и питания, считая что каждый человек в состоянии изменить свое тело к лучшему и должен постоянно стремиться к идеалу.

Внешний вид Зака Эфрона отличается в зависимости от фильма, к которому 33-летний актер готовится. В основном он старается держать себя довольно худым, но с хорошим рельефом.

Однако на днях секс-символ буквально огорошил своих поклонников. Звезда фильма «Спасатели Малибу» появился перед камерой на онлайн-мероприятии с «‎новым» ‎лицом. У актера изменилась линия подбородка, губы стали пухлее, приподнялись брови, появились «‎скулы Джоли» и отечность лица.

Большинство грешат на излишнюю пластику. В Twitter появились десятки постов, в которых актера сравнивали со Сквидвардом из мультфильма «Губка Боб». Некоторые заявили, что он теперь может играть Шрека в человеческом теле в киноадаптации. Другие же полагают, что у Зака появились проблемы со здоровьем.

В СМИ неоднократно просачивалась информация, что у Эфрона дисморфофобия. Он страдал от расстройств пищевого поведения.

Певица Лариса Долина ранее опубликовала свое фото без ретуши, чтобы «вселить надежду» в женщин. Однако поклонницы усомнились в отсутствии фотошопа на снимке.