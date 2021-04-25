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Глава британской разведки рассказал о переживаемом Россией сложном периоде

Политика
Глава британской разведки рассказал о переживаемом Россией сложном периоде
pixabay.com

Лондон, 25 апреля. Глава внешней разведки Великобритании (MI6) Ричард Мур назвал Россию «объективно ослабевающей» державой в демографическом и экономическом плане, сообщает Sunday Times.

«Россия — объективно ослабевающая в экономическом и демографическом плане держава. Она переживает чрезвычайно сложный период», — заявил Мур.

Глава MI6 уточнил, что для него Россия представляет одну из наиболее насущных проблем. Лондон, в частности, беспокоило большое количество российских войск на границе с Украиной и возможность их «вторжения». Мур отметил, что США и Великобритания предупреждали руководство России о «серьезных последствиях» якобы вторжения на Украину.

Поведение Москвы в Чехии, по мнению Мура, заставляет проводить параллели с ситуацией в российско-украинских отношениях.

«Когда получаешь такую модель безрассудного поведения, и потом смотришь на то, что происходит вокруг Украины — конечно же, это нас беспокоит», — отметил глава британской разведки.

По его словам, Лондон тесно координирует свои действия с союзниками, чтобы убедиться, что посылает президенту РФ Владимиру Путину «четкие сигналы». О каких «сигналах» идет речь, Мур не уточнил.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не представляет угрозы ни для одной страны мира, сообщает RT. Таким образом он прокомментировал сообщения о передвижениях российских войск в Ростовской области.

россия великобритания mi6 Ричард Мур
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