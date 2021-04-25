Пожар на складе в Еврейской автономной области тушат третьи сутки

Биробиджан, 25 апреля. Тушение крупного пожара на складе отходов пиломатериалов Биробиджана уже идет третьи сутки, сообщает региональный главк МЧС.

Представитель спасательного ведомства сообщил, что сейчас продолжается тушение. В мероприятиях по ликвидации огня задействованы единицы техники и пять человек. Сейчас проливаются конструкции.

Накануне в среду сообщалось о возгорании на пилораме в Биробиджане. Огонь охватил площадь 15 тысяч квадратных километров. Ситуация осложнена безводностью района. Это значит, что пожарным пришлось проложить рукавные линии до ближайших источников длиной более 1,5 километра.

Ранее спасатели потушили горящий склад на юго-востоке Москвы. Инцидент произошел 16 апреля.