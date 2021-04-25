Жириновский рассказал, как с возрастом изменилась его мечта

Москва, 25 апреля. Отмечающий 25 апреля свое 75-летие лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, о чем мечтает.

В молодости депутат мечтал иметь свою квартиру, а сейчас его главной мечтой является пост главы государства. Об этом он рассказал телеканалу «Мир 24».

«Когда я жил в коммунальной квартире, мечтал, чтобы была отдельная. Когда у меня был один пиджак, старые брюки и стоптанные ботинки, мечтал иметь хотя бы второй костюм, получше одеться […] А сейчас я мечтаю все-таки въехать в Кремль», — сказал Жириновский.

Депутат Госдумы, лидер ЛДПР Владимир Жириновский сегодня празднует свой 75-й день рождения. В беседе с ФАН юбиляра поздравил депутат Госдумы Виталий Милонов. По словам парламентария, жаркие политические дискуссии, которые случаются иной раз с именинником по разным вопросам, ни в коем случае не умаляют его достоинств.