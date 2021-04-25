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Испанец нарочно заразил 22 человека COVID-19 и угодил за решетку

Общество
Испанец нарочно заразил 22 человека COVID-19 и угодил за решетку
pixabay.com  /  Elliot Alderson

Мадрид, 25 апреля. Полиция арестовала гражданина острова Мальорка за то, что он ходил на работу и в спортзал, несмотря на симптомы коронавируса. Он заразил 22 человека.

Офицеры испанского острова начали расследование после того как в городе Манакор возникла вспышка COVID-19. Они получили сообщения о том, что один из местных жителей заразился, но скрыл свою болезнь. Об этом сообщает The Guardian.

За несколько дней до того как вспышка была обнаружена, у мужчины начали проявляться симптомы, что вызвало беспокойство у его коллег. Однако больной не хотел возвращаться домой. В конце дня он прошел ПЦР-тест, но не дождался результата. На следующий день он вернулся на работу и затем отправился в местный спортзал.

На работе и менеджер, и персонал настаивали, чтобы он пошел домой, потому что он мог заразить всех. Позже он сказал полиции, что у него температура выше 40°C. Однако он проигнорировал их рекомендации и провел весь день на своем рабочем месте, намеренно опуская маску при кашле и насмехался над коллегами.

«Я собираюсь заразить вас всех коронавирусом», — говорил обвиняемый.

В конце дня пришли результаты ПЦР, и они оказались положительными. Это вызвало тревогу среди его коллег, которые также прошли тестирование. У пятерых из них был положительный результат, и они, в свою очередь, заразили нескольких членов своей семьи, включая трех годовалых младенцев. В спортзале три человека, находившиеся с ним в непосредственном контакте, также были заражены и передали вирус членам своей семьи.

Полиция заявила, что действия мужчины привели в общей сложности к 22 заражениям, хотя ни один из пострадавших не просил госпитализации. Испанец был арестован по подозрению в нападении.

Ранее стало известно, что 140 пациентам во Франции вместо вакцины вкололи физраствор.

испания тюрьма коронавирус COVID-19
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