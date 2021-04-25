Бензин подорожал на Сахалине

Южно-Сахалинск, 25 апреля. Все марки автомобильного топлива подорожали на заправках Сети АЗС "Роснефть".

Заправлять машины на заправках АЗС "Роснефть" в очередной раз стало дороже на Сахалине, сообщает сайт ASTV со ссылкой на источник информации.

Жители Сахалина узнали об изменениях стоимости на горючее утром 25 апреля. Об этом их известило информационное табло.

В данный момент бензин продается по ценам: АИ-92 — 48,10 рубля за литр, АИ-95 — 49,80 рубля за литр, АИ-98 — 57,75 рубля за литр и ДТ — 56,85 рубля за литр.

Ранее сообщалось о причинах роста цен на бензин. Экономист назвал причину роста средней розничной стоимости на бензин.