Осужденный за изнасилование мэр руководит городом из тюрьмы во Франции

Париж, 25 апреля. Мэр Дравейля Жорж Трон был осужден за изнасилование сотрудницы мэрии и заключен в тюрьму в феврале, но сохранил свой пост и продолжает руководить городом, сообщает the Guardian.

Бывший младший министр в правительстве экс-президента Франции Николя Саркози обвинялся в изнасиловании и сексуальном посягательстве на двух сотрудниц мэрии в 2007 и 2010 годах, но на первом судебном процессе в 2018 году был оправдан. В феврале этого года апелляционный суд подтвердил обвинения одной из женщин, и Торн был приговорен к пяти годам заключения.

После обвинительного приговора в феврале мэрия выпустила пресс-релиз от имени Трона, в котором говорилось о его отказе уйти в отставку и о том, что мэр из своей камеры будет «бороться, чтобы доказать свою невиновность».

Против Торна выступили оппозиционные политики и активисты. Представительница оппозиционной группы Transition Démocratique, Écologique et Sociale (Демократический, экологический и социальный переход) Габриэль Бури-Шарль заявила, что у Трона нет «морального авторитета», чтобы управлять городом.

Феминистские группы Osez le Féminisme и Европейская ассоциация против насилия в отношении женщин на работе (AVFT) обратились к правительству с петиций, потребовав уволить Трона. Активисты отмечают, что в качестве мэра Трон отвечает за местную полицию и остается начальником своих тюремщиков. Однако правительство «отказалось принять меры», ссылаясь на продолжающиеся апелляции. Между тем, в 2020 году Трон был переизбран в пятый раз.

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