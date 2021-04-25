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Два жилых дома треснули пополам из-за схода грунта под Нижним Новгородом

Происшествия
Два жилых дома треснули пополам из-за схода грунта под Нижним Новгородом
vk.com  /  МЧС53 Новгородская область

Нижний Новгород, 25 апреля. В Кстовском районе разорвало пополам два жилых дома. Они треснули из-за карстового провала в селе Караулово, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

В результате схода грунта оказались повреждены стены двух личных домов, из них одного нежилого дома. Известно, что в жилом доме зарегистрированы пять человек, проживают двое. По счастливой случайности никто не пострадал.

Людям, чьи дома пострадали, предложили временно расселиться в маневренного фонда. Однако они отказались и разместились у соседей.

Накануне сообщалось о том, что по меньшей мере 21 человек погиб в результате взрыва и пожара в клинике для больных коронавирусом Ибн аль-Хатыб на юге Багдада.

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