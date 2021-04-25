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В Сети показали, как изменился Чернобыль за 35 лет

Общество
В Сети показали, как изменился Чернобыль за 35 лет
chnpp.gov.ua  /  Сайт Чернобыльской АЭС

Киев, 25 апреля. В наши дни зона Чернобыля стала туристическим объектом. Каждый желающий может посмотреть на города-призраки Припять и Чернобыль и даже побывать внутри ЧАЭС.

В 2019 году в «зоне отчуждения» побывало рекордное число туристов — свыше 123 тыс. Самыми популярными объектами являются Рыжий лес, города Припять и Чернобыль. Об этом сообщает YouTube-канал LIFE Сегодня.

Также туристам интересно закопанное под землю село Копачи и радиолокационная станция «Дуга-1». Однако самое интересное и в то же время экстремальное — это посещение ЧАЭС. Туристы могут пройти по 800-метровому «золотому коридору», который соединяет все блоки. Им показывают щиты управления третьими и четвертыми энергоблоками.

Кроме того, в 2019 году в эксплуатацию было введено новое укрытие над взорвавшимся четвертым блоком. Арочный саркофаг состоит из 13 тыс. тонн стальных листов, которые поставила Группа Метинвест. Благодаря ему защита от облучения будет обеспечиваться на протяжении следующих 100 лет.

Ранее стало известно, что белорусское правительство планирует постепенно использовать земли в зоне заражения от ЧАЭС. Эксперты объяснили, почему некоторые территории уже пригодны для эксплуатации.

украина чернобыль чаэс припять
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