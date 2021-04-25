«Ничто его не остановит»: Том Круз снялся сцене на крыше движущегося поезда

Лондон, 25 апреля. Американский актер Том Круз выполнил смертельно опасный трюк на крыше движущегося поезда. Видео со съемочной площадки публикует портал Page Six.

В ходе съемок седьмой по счету части франшизы «Миссия невыполнима» 58-летний Том Круз лично сыграл в сцене драки на крыше движущегося поезда. Съемки проходили в Йоркшире, Англия.

Источники The Sun из числа работающих над фильмом сотрудников заявили, что Круз превратил работу в «кошмар» для всех на съемочной площадке.

«Многие из нас хотели бы оставить работу на время и продолжить, когда появится возможность. Но Том полностью одержим окончанием, и ничто его не остановит», — сообщил один из инсайдеров издания, назвав Круза «самым решительным человеком», уточнив, что «но кошмар».

Съемки блокбастера начались еще в 2019 году, но столкнулись с серьезными задержками, в том числе из-за COVID-19. По данным СМИ, чтобы обеспечить на съемочной площадке соблюдение протоколов безопасности от коронавируса, Том Круз потратил «огромные суммы» на двух высокотехнологичных роботов.

Ранее сообщалось, что Круз не теряет надежды стать первой кинозвездой, которая сыграет главную роль в фильме, снятом за пределами Земли. Знаменитость готова потратить огромные суммы из личных накоплений на осуществление своего плана. Актер провел переговоры с американским космическим агентством NASA, где артисту ответили, что он может рассчитывать на реализацию своей мечты. Однако NASA еще официально не озвучило своего решения по вопросу, когда и каким образом актер отправится в космос.