Экологи рассказали, что произойдет с водой в ближайшие 50 лет

Москва, 25 апреля. Наличие технологий получения войны, которые дешевле военных действий, делают экономически невыгодной войну за нее.

В некоторых регионах планеты в ближайшие 50 лет появится дефицит водных ресурсов. Причиной этому становятся изменения климата. В России нехватка воды возникнет на юге страны, а засухи станут частым явлением. Из-за климата также ухудшится качество ресурса: уменьшится речной сток, что снизит возможности разбавления «плохой» воды. Из-за повышения температуры, реки начнут цвести, а мутность повысится из-за большого количества осадков. Об этом заявили эксперты в рамках дискуссии «Война за воду» на фестивале «Экочашка».

«Могут ли действительно уже скоро начаться войны за воду? Я думаю, что войны не начнутся. Дело в том, что на данный момент есть дорогие, но более дешевые, чем война, способы эту воду добывать», — отметила доцент факультета географии и геоинформационных технологий НИУ ВШЭ Мария Сидорова.

По ее словам, проблемы с водой и развитых стран есть только у Сингапура и Испании. Остальные не испытывают дефицита. У других стран проблема будет заключаться не в количестве воды, а в ее качестве, которое будет лимитировать экономику. Такое же мнение выразила и научный сотрудник географического факультета МГУ, специалист по качеству воды Оксана Ерина.

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