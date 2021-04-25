Берлин, 25 апреля. Газ, который будет идти по «Северному потоку - 2» и через Украину, одинаковый, но с небольшой разницей. Об этой детали напомнил политолог Александр Рар.

«СП-2» является «раной Европы», которая не должна нанести удар по европейской солидарности. Такое мнение выразил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Оно совершенно не удивило немецкого политолога Александра Рара. Он отметил, что такая «пластинка» Польши играет уже около десяти лет, передает «Правда.ру».

«Против самой Польши сейчас будут введены санкции за нарушение демократических норм. Пусть они сначала с этими проблемами справятся, а потом будут учить немцев, проявлять им солидарность или нет», — сказал политолог.

Польское предложение было адресовано немецкой партии «Зеленых», которая призывает в знак солидарности с Польшей и Евросоюзом отказаться от строительства газопровода. Однако многие критикующие «СП-2» забывают, что помимо Германии российский газопровод нужен еще Италии, Нидерландам, Бельгии и Люксембургу.

Проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух ниток газопровода через Балтийское море от побережья России до Германии мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Против проекта выступают продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ (СПГ) США, а также Украина и некоторые европейские страны.

Работы по прокладке газопровода «Северный поток — 2» успешно продолжаются. Некоторые специалисты уверены, что уже летом проект может быть закончен. Но по их мнению, это произойдет только в случае, если США не начнут провокации. Очевидно, что на фоне очередного витка противостояния Москвы и Запада у США появится новое пространство для маневра.