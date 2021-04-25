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Илон Маск попробует себя в роли телеведущего

Общество
Илон Маск попробует себя в роли телеведущего
Global Look Press  /  Javier Rojas/Keystone Press Agency

Нью-Йорк, 25 апреля. Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск примерит на себя роль ведущего музыкально-юмористической передачи Saturday Night Live на канале NBC.

Выпуск с участием Маска выйдет в телеэфир 8 мая. Музыкальным гостем передачи, по данным NBC, станет певица Майли Сайрус.

Состояние американского предпринимателям, по сведениям журнала Forbes на 6 апреля 2021 года, составляет 151 млрд долларов. В рейтинге богатейших людей мира он занимает второе место.

Недавно Илон Маск побывал на заводе по производству электрокаров Tesla, расположенном в Техасе. По территории предприятия миллиардер прокатился на прототипе пикапа Cybertruck.

Илон Маск телеведущий nbc
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