Названа главная опасность «уязвимостей нулевого дня» в работе приложений

Москва, 25 апреля. Уязвимости нулевого дня — категория ранее неизвестных ошибок в работе приложений и операционных систем.

Название обозначает, что у разработчиков не было ни одного дня, чтобы подготовиться к этой проблеме, поскольку «брешь» в коде обнаружена впервые, рассказал Даниил Чернов, директор Центра Solar appScreener компании «Ростелеком-Солар» во время интервью «Российской газете».

Такая неисправность обычно становится известна двумя путями. Либо ее находят злоумышленники, которые начинают осуществлять при помощи нее преступные замыслы, либо компании специально платят специалистам за сообщение о неведомой ошибке. Такие «уязвимости» особенно опасны из-за отсутствия способа защиты, на создание которого могут уходить месяцы, заключил специалист.

Также недавно аналитик рассказал, как спасти упавший в воду смартфон. Проще всего сразу сдать гаджет в ремонт, если такой возможности нет — можно аккуратно просушить устройство феном или оставить на сутки в тарелке с рисом, который вытянет лишнюю влагу.