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Назван способ похудеть без диет и спорта

Общество
Назван способ похудеть без диет и спорта
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Москва, 25 апреля. Необязательно мучать себя изнурительными тренировками и жесткими диетами, чтобы избавиться от лишнего веса.

Для того, чтобы начать худеть, достаточно приучить себя к полезным привычкам. Для начала нужно больше пить воды. Вода ускоряет метаболизм и снижает чувство голода. Она также помогает вывести лишнюю жидкость из организма. Чтобы рассчитать суточное потребление воды, нужно умножить вес на 30 мл, передает SPORT24.

Также нужно взять за привычку больше ходить. Специалисты рекомендую увеличить дневную активность: гулять в свободное время, отказаться от лифта, парковаться подальше от места назначения. Помимо этого, не стоит пропускать завтрак. Он должен быть плотным, так как из первого приема пищи организм получает энергию на большую половину дня.

Рекомендуется уменьшить количество потребляемой соли. Она задерживает воду в организме, отчего появляются отеки и лишний вес. Лишними в еде считаются и соусы: майонез, соевый соус и кетчуп.

Последний прием пищи должен быть за три – четыре часа до сна, а порции лучше уменьшить. Если готовить еду заранее и раскладывать ее по красивым контейнерам, не будет желания перекусить картошкой фри или пропустить прием пищи.

В каждом приеме пищи должны быть овощи, а вместо сладостей можно есть фрукты. Белок ускоряет процесс жиросжигания. Режим дня и хороший качественный сон очень важны в процессе похудения. Восемь часов сна — это та норма, нарушать которую стоит только в самом крайнем случае.

Врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша дала советы по похудению. Она рекомендовала убрать из рациона быстрые углеводы, передает RT.

Ранее диетолог перечислил самые эффективные для похудения упражнения. Чтобы привести себя в форму, нужно заниматься спортом. Рекомендуется делать акцент на аэробных упражнениях. Лучше всего заняться ходьбой или комбинированными упражнениями.

здоровье питание похудение
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