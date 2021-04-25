Число жертв пожара в больнице на юго-востоке Багдада выросло до 28 человек

Багдад, 25 апреля. Число погибших в результате взрыва и последующего пожара в клинике для больных COVID-19 в Багдаде возросло до 28 человек, более 50 пациентов пострадали, сообщил телеканал «Диджля».

По данным иракской комиссии по правам человека, в результате пожара погибли от 30 до 45 человек.

Пожар произошел в больнице Ибн аль-Хатыб, в районе Дияла на юго-востоке Багдада. Перед возгоранием в хранилище с кислородными баллонами произошел взрыв. Двухэтажное здание практически полностью выгорело изнутри.

По данным службы гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, в момент взрыва в больнице находились около 120 человек, спасены около 90 жителей. Очевидцы отмечают, что после начала пожара в больнице разразилась паника.