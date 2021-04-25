Музыка Гершвина вдохновила Скорсезе на создание киномюзикла

Лос-Анджелес, 25 апреля. Лауреат премии «Оскар» Мартин Сорсезе решил снять музыкальный фильм под названием «Чарующий дождь». На съемки этой картины его вдохновило творчество Джорджа Гершвина.

Над созданием киномюзикла Скорсезе будет работать вместе с Ирвином Уинклером и Джоном Карни. Режиссером ленты станет Карни. Уинклер и Скорсезе займутся продюсированием.

Фильм, названный в честь известной песни Гершвина, расскажет о путешествии молодой женщины «сквозь настоящее и прошлое Нью-Йорка». Сценарий уже написан. Карни создал его в соавторстве с Крисом Клуэссом.

В картине прозвучит музыка известного композитора. Родные Гершвина одобрили использование его композиций в киномюзикле.

Режиссер Пол Шредер ранее рассказал о своих планах поработать вместе со Скорсезе. Они снимут сериал о зарождении христианства.