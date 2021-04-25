Минэкономразвития предсказало резкое сокращение численности россиян

Москва, 25 апреля. Численность населения России уменьшится на 1,8 миллиона человек к 2024 году по прогнозу Минэкономразвития.

В 2020 году в России проживало 146,5 миллиона человек, эта цифра упадет до 144,7 миллиона в 2024 году. Основная причина уменьшения показателя — пандемия, которая повысила смертность россиян: на 323,8 тысячи граждан с 2019 по 2020 год.

При этом, однако будет увеличиваться число трудоспособных граждан, с каждым годом их будет все больше: с 82,3 миллиона в 2020 году до 83,5 миллиона человек в 2024 году. Напротив, постепенно будет все меньше россиян пенсионного возраста — с 36,8 миллиона человек в 2020 году их численность сократится до 34,4 миллиона человек в 2024 году.

Недавно депутат Онищенко оценил планы Правительства России повышать долголетие жителей страны. Он отметил в беседе с ФАН, что на текущий момент прогноз вполне осуществим, но требует улучшения медицины и развития медицинской помощи.