Похудевшая Лолита станцевала в лифте в обтягивающем комбинезоне

, 25 апреля. Популярная певица и актриса Лолита Милявская показала поклонникам идеальную фигуру. Соответствующий пост появился в Instagram-аккаунте.

Знаменитая «женщина без комплексов» вновь удивила поклонников, появившись в максимально экстравагантном образе. Певица «блеснула» в обтягивающем комбинезоне со стразами, который подчеркнул ее талию и стройные ноги. На видео она полюбовалась собой в лифте, а после не смогла устоять и показала несколько элементов едва ли похожие на классический балет.

«Когда ты в лифте слышишь классический вокал, сразу понимаешь, что лучше в лифте и остаться», — написала Лолита.

Видео с танцами под «Песенку герцога» из оперы «Риголетто» пришлись не всем по вкусу. Большинство подписчиков посчитали, что артистке в ее возрасте не под стать «щеголять» в блестящих колготках.

«Новый имидж неудачный. Некрасивая и выглядишь глупой»; «Надо было там и остаться»; «Если бы вы надели обтягивающее вечернее платье, было бы красивее и пристойнее, — прокомментировали пользователи Сети.

Недавно Лолита Милявская показала трогательный подарок от поклонников. На видео ее дом буквально утопает в цветах. Сама звезда поблагодарила за душевные подарки. Один из самых трогательных презентов – книга со множеством фото Лолиты из семейного архива.