Подведены первые итоги сдачи экзаменов на права после отмены «площадки»

Москва, 25 апреля. Начинающие водители получили более 71 тысячи водительских удостоверений за первые 20 дней после вступления в силу новых правил сдачи экзаменов для выпускников автошкол.

Итоги сдачи экзаменов подвели в МВД. Не смогли пройти испытания в период с 1 апреля по 20 апреля 138 тысяч кандидатов в водители.

В ведомстве рассказали о наиболее частых ошибках будущих водителей. Многие из не сдавших, по данным ТАСС, не уступали дорогу или создавали помехи другим автомобилистам или пешеходам, имевшим преимущество.

«Сохранились и наиболее часто совершаемые ошибки маневрирования при постановке транспортного средства на место стоянки — «параллельная парковка», «заезд в бокс» — которые ранее кандидаты в водители допускали при проведении отдельного экзамена на площадке», — подчеркнули в МВД.

Новый административный регламент приема экзамена на право управления транспортом вступил в силу в РФ с 1 апреля. Главной его особенностью стал отказ от проверки навыков вождения на закрытых площадках.

Инспекторы ГИБДД ранее рассказали, какие автомобили останавливают чаще всего. Самыми очевидными местами, где можно встретиться с патрульной машиной, являются популярные въезды и выезды из города. По словам сотрудников службы, чем выше поток транспорта, тем проще отработать поставленные задачи.