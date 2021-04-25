Судебный эксперт рассказал, как получить двойной оклад за работу

Москва, 25 апреля. Сотрудник может получить двойной оклад, если трудится сверх норматива, то есть сверх обычного графика или расписания смен.

Такая норма закреплена в статье 153 Трудового кодекса и письме Роструда от 8 февраля 2021 года № 287-ТЗ «Об определении размера заработной платы за работу в выходные и нерабочие праздничные дни», рассказал судебный эксперт Юрий Капштык в беседе с «Российской газетой».

«При полностью сдельной зарплате работник не имеет оснований для выплат при нерабочих днях», — добавил специалист.

Недавно дни с 4 по 7 мая объявили нерабочими. За них сотрудники российских компаний получат оплату в размере утвержденного оклада. Те же, кто работает в составе организаций, деятельность которых отнесена к непрерывным, будут работать в эти дни в обычном режиме.

Из-за длинного «выходного» периода между майскими праздниками некоторые работники среди жителей России получат зарплату раньше установленного срока. Так как работодатель обязан выплатить зарплату раньше, если день выплаты выпадает на праздники или выходные, то некоторые россияне получат деньги уже 30 апреля. Указ президента России Владимира Путина позволит в целом отдохнуть с 1 по 10 мая. Причиной для такого «отпуска» является защита от коронавирусной инфекции во время праздничных дней.