Трансгендерного отчима Кардашьян раскритиковали за желание стать губернатором Калифорнии

Лос-Анджелес, 25 апреля. Американского спортсмена, телезвезду и трансгендера Кейтлин Дженнер раскритиковали за желание баллотироваться на пост губернатора Калифорнии, сообщает Page Six.

Бывший олимпийский чемпион по десятиборью, отчим Ким Кардашьян Брюс Дженнер стал Кейтлин после каминг-аута в 2015 году. Критики из ЛГБТ-сообщества назвали желание 71-летней трансгендерной звезды возглавить Калифорнию кампанией «тщеславия» и заявили, что не поддержат политические амбиции Дженнер.

«Вы поддерживали MAGA, республиканцы не сделали ничего, кроме неуважения к правам ЛГБТК. Зачем кому-то следовать за вами после того, как вы их поддержали? Да ладно, вы не можете быть настолько оторванной от реальности?» — написал в соцсети Twitter один из критиков после того, как Дженнер объявила, что подала соответствующие документы.

Звезда сериала «Звездный путь» Джордж Такеи также написал в Twitter, что не собирается голосовать за Дженнер.

«Черные люди не будут голосовать за Кэндис Оуэн на выборах. <…> Я ЛГБТ, но я не буду голосовать за Кейтлин Дженнер. Просто чтобы нам было понятно», — заявил Такей.

Трансгендер и представитель Республиканской партии США Кейтлин Дженнер голосовала за экс-президента Дональда Трампа в 2016 году, но отказалась поддержать его в 2020 году. Такое решение она приняла в знак протеста против позиции Трампа по вопросам трансгендеров.

Ранее Дженнер заявила, что планирует стать губернатором Калифорнии. По ее словам, штату нужен «честный лидер с ясным видением».