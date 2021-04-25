Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
25 апреля 05:36
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
05:24
Политика
Политолог Рар назвал деталь, о которой забывают все критики «СП-2»
05:19
Общество
Число зараженных коронавирусом в Петербурге снижается с каждым днем
05:18
Общество
Илон Маск попробует себя в роли телеведущего
05:17
Технологии
Названа главная опасность «уязвимостей нулевого дня» в работе приложений
05:16
Происшествия
Работники салона связи украли у пенсионерки 13 тысяч рублей в Петербурге
05:15
Общество
Назван способ похудеть без диет и спорта
05:15
Происшествия
Число жертв пожара в больнице на юго-востоке Багдада выросло до 28 человек
05:14
Общество
Музыка Гершвина вдохновила Скорсезе на создание киномюзикла
05:00
Общество
Международный день ДНК: особенности праздника
04:58
Общество
Минэкономразвития предсказало резкое сокращение численности россиян
04:57
Общество
Аномальный холод в Европейской России сохранится до конца месяца
04:56
Шоу-бизнес
Похудевшая Лолита станцевала в лифте в обтягивающем комбинезоне
04:46
Общество
Подведены первые итоги сдачи экзаменов на права после отмены «площадки»
04:44
Общество
Судебный эксперт рассказал, как получить двойной оклад за работу
04:26
Общество
Состояние мостов и тоннелей в Москве проверят перед парадом Победы
04:26
Общество
Нерпенок Шлиссик порадовал пользователей соцсетей танцами у воды
04:24
Политика
Трансгендерного отчима Кардашьян раскритиковали за желание стать губернатором Калифорнии
04:24
Шоу-бизнес
Пейдж Ванзант пообещала разыграть среди подписчиков свой золотой купальник
04:23
Экономика
Работодатели выплатят зарплату россиянам раньше из-за майских выходных
04:11
Происшествия
Восьмиклассница попала в больницу из-за отравления наркотиком на юго-востоке Петербурга
Все новости

Трансгендерного отчима Кардашьян раскритиковали за желание стать губернатором Калифорнии

Политика
Трансгендерного отчима Кардашьян раскритиковали за желание стать губернатором Калифорнии
instagram.com  /  @caitlynjenner

Лос-Анджелес, 25 апреля. Американского спортсмена, телезвезду и трансгендера Кейтлин Дженнер раскритиковали за желание баллотироваться на пост губернатора Калифорнии, сообщает Page Six.

Бывший олимпийский чемпион по десятиборью, отчим Ким Кардашьян Брюс Дженнер стал Кейтлин после каминг-аута в 2015 году. Критики из ЛГБТ-сообщества назвали желание 71-летней трансгендерной звезды возглавить Калифорнию кампанией «тщеславия» и заявили, что не поддержат политические амбиции Дженнер.

«Вы поддерживали MAGA, республиканцы не сделали ничего, кроме неуважения к правам ЛГБТК. Зачем кому-то следовать за вами после того, как вы их поддержали? Да ладно, вы не можете быть настолько оторванной от реальности?» — написал в соцсети Twitter один из критиков после того, как Дженнер объявила, что подала соответствующие документы.

Звезда сериала «Звездный путь» Джордж Такеи также написал в Twitter, что не собирается голосовать за Дженнер.

«Черные люди не будут голосовать за Кэндис Оуэн на выборах. <…> Я ЛГБТ, но я не буду голосовать за Кейтлин Дженнер. Просто чтобы нам было понятно», — заявил Такей.

Трансгендер и представитель Республиканской партии США Кейтлин Дженнер голосовала за экс-президента Дональда Трампа в 2016 году, но отказалась поддержать его в 2020 году. Такое решение она приняла в знак протеста против позиции Трампа по вопросам трансгендеров.

Ранее Дженнер заявила, что планирует стать губернатором Калифорнии. По ее словам, штату нужен «честный лидер с ясным видением».

сша лгбт калифорния дженнер
Комментировать
Самое популярное
Россия переиграла Запад с чешской АЭС по испытанной на Украине схеме «Роттердам+»
Экономика 341643 22 апреля 2021
Россия переиграла Запад с чешской АЭС по испытанной на Украине схеме «Роттердам+»
Французы встали на сторону России после заявления Путина о Западе
Политика 148816 22 апреля 2021
Французы встали на сторону России после заявления Путина о Западе
Путин не оставил камня на камне от позиций США и ЕС на климатическом саммите
Политика 145032 23 апреля 2021
Путин не оставил камня на камне от позиций США и ЕС на климатическом саммите
Неожиданный приказ Шойгу об отводе войск вбил клин между Киевом и Западом
Армия 107448 23 апреля 2021
Неожиданный приказ Шойгу об отводе войск вбил клин между Киевом и Западом
Пропавшую со сцены Надежду Кадышеву с трудом узнали на новом фото Петросяна
Шоу-бизнес 87667 22 апреля 2021
Пропавшую со сцены Надежду Кадышеву с трудом узнали на новом фото Петросяна
Все новости / Политика / Трансгендерного отчима Кардашьян раскритиковали за желание стать губернатором Калифорнии
Рейтинг@Mail.ru