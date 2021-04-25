Пейдж Ванзант пообещала разыграть среди подписчиков свой золотой купальник

Лос-Анджелес, 25 апреля. Американская спортсменка Пейдж Ванзант пригласила подписчиков своей страницы в соцсети Instagram принять участие в розыгрыше двух ценных призов.

Одним из призов будет золотой купальник. В нем Ванзант предстала перед фанатами на снимке в Instagram.

«Следующие 100 подписчиков моего сайта и нынешние подписчики смогут принять участие в розыгрыше этого бикини и карточки с моей фотографией в этом купальнике», — написала спортсменка.

Карточку с фотографией Ванзант пообещала подписать. Вместо автографа на ней будет запечатлен ее поцелуй.

«Подпишу с помощью поцелуя», — отметила Пейдж.

Ванзант раньше сражалась в смешанных единоборствах. Ее достижение в UFC — восемь побед и пять поражений. В настоящее время у Пейдж есть контракт с лигой кулачных боев Bare Knuckle FC, где она дебютировала в феврале 2021 года. Следующий поединок американка проведет летом.

Снимок в купальнике ранее опубликовала на своей странице в соцсети певица и телеведущая Ольга Бузова. Поклонники раскритиковали ее за «отсутствие груди и совести».