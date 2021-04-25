Работодатели выплатят зарплату россиянам раньше из-за майских выходных

Москва, 25 апреля. Некоторые россияне получат заработную плату за май в непривычные дни, а раньше из-за введения длинного нерабочего периода между майскими праздниками.

По статье 136 Трудового кодекса РФ, если период выплаты зарплаты выпадает на праздничный или выходной день, то работодатель должен перечислить деньги накануне. То есть зарплата за май россиянам придет уже в пятницу, 30 апреля 2021 года.

Президент России Владимир Путин ранее объявил нерабочими днями с сохранением заработной платы даты с 4 по 7 мая. С 1 по 3 мая россияне отдохнут в честь Дня труда, а День Победы подарит работникам выходные с 8 по 10 мая включительно. Указ российского лидера сделает период с 1 по 10 мая полностью нерабочим. По словам Путина, это необходимо для снижения распространения коронавируса и укрепления здоровья граждан.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее дал прогноз на майские праздники. Теплая погода маловероятна в России в первые дни мая, так как холодный воздух движется из Арктики и формирует циклон.