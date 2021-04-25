Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
25 апреля 05:37
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
05:24
Политика
Политолог Рар назвал деталь, о которой забывают все критики «СП-2»
05:19
Общество
Число зараженных коронавирусом в Петербурге снижается с каждым днем
05:18
Общество
Илон Маск попробует себя в роли телеведущего
05:17
Технологии
Названа главная опасность «уязвимостей нулевого дня» в работе приложений
05:16
Происшествия
Работники салона связи украли у пенсионерки 13 тысяч рублей в Петербурге
05:15
Общество
Назван способ похудеть без диет и спорта
05:15
Происшествия
Число жертв пожара в больнице на юго-востоке Багдада выросло до 28 человек
05:14
Общество
Музыка Гершвина вдохновила Скорсезе на создание киномюзикла
05:00
Общество
Международный день ДНК: особенности праздника
04:58
Общество
Минэкономразвития предсказало резкое сокращение численности россиян
04:57
Общество
Аномальный холод в Европейской России сохранится до конца месяца
04:56
Шоу-бизнес
Похудевшая Лолита станцевала в лифте в обтягивающем комбинезоне
04:46
Общество
Подведены первые итоги сдачи экзаменов на права после отмены «площадки»
04:44
Общество
Судебный эксперт рассказал, как получить двойной оклад за работу
04:26
Общество
Состояние мостов и тоннелей в Москве проверят перед парадом Победы
04:26
Общество
Нерпенок Шлиссик порадовал пользователей соцсетей танцами у воды
04:24
Политика
Трансгендерного отчима Кардашьян раскритиковали за желание стать губернатором Калифорнии
04:24
Шоу-бизнес
Пейдж Ванзант пообещала разыграть среди подписчиков свой золотой купальник
04:23
Экономика
Работодатели выплатят зарплату россиянам раньше из-за майских выходных
04:11
Происшествия
Восьмиклассница попала в больницу из-за отравления наркотиком на юго-востоке Петербурга
Все новости

Климкин испугался предложения встречи Нормандской четверки на Донбассе

Политика
Климкин испугался предложения встречи Нормандской четверки на Донбассе
Федеральное агентство новостей

Киев, 25 апреля. Предложение Москвы организовать встречу Нормандской четверки на территории Донбасса испугало экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина.

Такая встреча может «легализовать» получение российских паспортов жителями Донбасса. По словам Климкина, это лишает Минские соглашения всякого смысла. Он считает, что Киеву и Вашингтону, да и вообще всему Западу нужно придумать новую стратегию по Донбассу и в отношении РФ. Иначе Украина может лишиться статуса полноправного участника международных переговоров. Об этом Климкин написал в Facebook.

«Момент для этого существует сейчас, на фоне санкций и высылки дипломатов. Иначе можем остаться там, где мы есть, а о нас будут договариваться через нашу голову», — отметил экс-глава МИД.

Ранее Климкин предложил Вашингтону разместить часть войск США из Афганистана на Украине. Он уверен, что американские войска на Украине встретят с цветами. Однако подавать это все необходимо обязательно под видом военных учений. Он подчеркнул, что сейчас идеальный момент, чтобы просить Белый дом.

украина донбасс нормандская четверка
Комментировать
Самое популярное
Россия переиграла Запад с чешской АЭС по испытанной на Украине схеме «Роттердам+»
Экономика 341643 22 апреля 2021
Россия переиграла Запад с чешской АЭС по испытанной на Украине схеме «Роттердам+»
Французы встали на сторону России после заявления Путина о Западе
Политика 148816 22 апреля 2021
Французы встали на сторону России после заявления Путина о Западе
Путин не оставил камня на камне от позиций США и ЕС на климатическом саммите
Политика 145032 23 апреля 2021
Путин не оставил камня на камне от позиций США и ЕС на климатическом саммите
Неожиданный приказ Шойгу об отводе войск вбил клин между Киевом и Западом
Армия 107448 23 апреля 2021
Неожиданный приказ Шойгу об отводе войск вбил клин между Киевом и Западом
Пропавшую со сцены Надежду Кадышеву с трудом узнали на новом фото Петросяна
Шоу-бизнес 87667 22 апреля 2021
Пропавшую со сцены Надежду Кадышеву с трудом узнали на новом фото Петросяна
Все новости / Политика / Климкин испугался предложения встречи Нормандской четверки на Донбассе
Рейтинг@Mail.ru