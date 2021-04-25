Климкин испугался предложения встречи Нормандской четверки на Донбассе

Киев, 25 апреля. Предложение Москвы организовать встречу Нормандской четверки на территории Донбасса испугало экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина.

Такая встреча может «легализовать» получение российских паспортов жителями Донбасса. По словам Климкина, это лишает Минские соглашения всякого смысла. Он считает, что Киеву и Вашингтону, да и вообще всему Западу нужно придумать новую стратегию по Донбассу и в отношении РФ. Иначе Украина может лишиться статуса полноправного участника международных переговоров. Об этом Климкин написал в Facebook.

«Момент для этого существует сейчас, на фоне санкций и высылки дипломатов. Иначе можем остаться там, где мы есть, а о нас будут договариваться через нашу голову», — отметил экс-глава МИД.

Ранее Климкин предложил Вашингтону разместить часть войск США из Афганистана на Украине. Он уверен, что американские войска на Украине встретят с цветами. Однако подавать это все необходимо обязательно под видом военных учений. Он подчеркнул, что сейчас идеальный момент, чтобы просить Белый дом.