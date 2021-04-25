Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
25 апреля 05:37
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
05:24
Политика
Политолог Рар назвал деталь, о которой забывают все критики «СП-2»
05:19
Общество
Число зараженных коронавирусом в Петербурге снижается с каждым днем
05:18
Общество
Илон Маск попробует себя в роли телеведущего
05:17
Технологии
Названа главная опасность «уязвимостей нулевого дня» в работе приложений
05:16
Происшествия
Работники салона связи украли у пенсионерки 13 тысяч рублей в Петербурге
05:15
Общество
Назван способ похудеть без диет и спорта
05:15
Происшествия
Число жертв пожара в больнице на юго-востоке Багдада выросло до 28 человек
05:14
Общество
Музыка Гершвина вдохновила Скорсезе на создание киномюзикла
05:00
Общество
Международный день ДНК: особенности праздника
04:58
Общество
Минэкономразвития предсказало резкое сокращение численности россиян
04:57
Общество
Аномальный холод в Европейской России сохранится до конца месяца
04:56
Шоу-бизнес
Похудевшая Лолита станцевала в лифте в обтягивающем комбинезоне
04:46
Общество
Подведены первые итоги сдачи экзаменов на права после отмены «площадки»
04:44
Общество
Судебный эксперт рассказал, как получить двойной оклад за работу
04:26
Общество
Состояние мостов и тоннелей в Москве проверят перед парадом Победы
04:26
Общество
Нерпенок Шлиссик порадовал пользователей соцсетей танцами у воды
04:24
Политика
Трансгендерного отчима Кардашьян раскритиковали за желание стать губернатором Калифорнии
04:24
Шоу-бизнес
Пейдж Ванзант пообещала разыграть среди подписчиков свой золотой купальник
04:23
Экономика
Работодатели выплатят зарплату россиянам раньше из-за майских выходных
04:11
Происшествия
Восьмиклассница попала в больницу из-за отравления наркотиком на юго-востоке Петербурга
Все новости

Вильфанд рассказал об аномальном тепле в ряде регионов

  /   Обновлено: 25 апреля 2021 04:02
Общество
Вильфанд рассказал об аномальном тепле в ряде регионов
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 25 апреля. Повышенная температура остается на Ямале, на Чукотке температура будет на 15 градусов выше нормы. Также в Омск, Новосибирск и Красноярск придет аномальное тепло.

В Новом Уренгое и Салехарде установится температура на 10-12 градусов выше нормы. Сейчас там ожидается до трех градусов со знаком плюс. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд РИА Новости.

Необычным днем станет 28 апреля. На юге Краснодарского края температура будет на 15 градусов выше нормы, в Нижнем Поволжье — на 16-18 градусов. Сильное потепление ожидает юг Амурской области, юг Хабаровского края, Приморье и Чукотку. На Чукотке температура на самом северном побережье может достигать 16 градусов. Ближайшие два дня из-за потока теплых воздушных масс температура на Чукотке будет на 10-12 градусов выше нормы, а 27 апреля аномалия составит 15 градусов.

Ранее Вильфанд назвал регионы с высоким риском природных пожаров. Четвертый класс опасности возникновения природных пожаров объявлен на западном побережье Каспийского моря, юге Бурятии и Забайкалья, а также на юго-западе Приморья, передает RT.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд также рассказал, какая погода ожидается в России на майские праздники. Прохладная, но достаточно комфортная погода наступит в России в начале мая. Погода в России будет находиться под влиянием циклона первые два майских дня. Поэтому теплой погоды в начале выходных ожидать не стоит. Температура воздуха в этот период будет на несколько градусов ниже нормы.

погода тепло вильфанд
Комментировать
Самое популярное
Россия переиграла Запад с чешской АЭС по испытанной на Украине схеме «Роттердам+»
Экономика 341643 22 апреля 2021
Россия переиграла Запад с чешской АЭС по испытанной на Украине схеме «Роттердам+»
Французы встали на сторону России после заявления Путина о Западе
Политика 148816 22 апреля 2021
Французы встали на сторону России после заявления Путина о Западе
Путин не оставил камня на камне от позиций США и ЕС на климатическом саммите
Политика 145032 23 апреля 2021
Путин не оставил камня на камне от позиций США и ЕС на климатическом саммите
Неожиданный приказ Шойгу об отводе войск вбил клин между Киевом и Западом
Армия 107448 23 апреля 2021
Неожиданный приказ Шойгу об отводе войск вбил клин между Киевом и Западом
Пропавшую со сцены Надежду Кадышеву с трудом узнали на новом фото Петросяна
Шоу-бизнес 87667 22 апреля 2021
Пропавшую со сцены Надежду Кадышеву с трудом узнали на новом фото Петросяна
Все новости / Общество / Вильфанд рассказал об аномальном тепле в ряде регионов
Рейтинг@Mail.ru