Вильфанд рассказал об аномальном тепле в ряде регионов

Москва, 25 апреля. Повышенная температура остается на Ямале, на Чукотке температура будет на 15 градусов выше нормы. Также в Омск, Новосибирск и Красноярск придет аномальное тепло.

В Новом Уренгое и Салехарде установится температура на 10-12 градусов выше нормы. Сейчас там ожидается до трех градусов со знаком плюс. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд РИА Новости.

Необычным днем станет 28 апреля. На юге Краснодарского края температура будет на 15 градусов выше нормы, в Нижнем Поволжье — на 16-18 градусов. Сильное потепление ожидает юг Амурской области, юг Хабаровского края, Приморье и Чукотку. На Чукотке температура на самом северном побережье может достигать 16 градусов. Ближайшие два дня из-за потока теплых воздушных масс температура на Чукотке будет на 10-12 градусов выше нормы, а 27 апреля аномалия составит 15 градусов.

Ранее Вильфанд назвал регионы с высоким риском природных пожаров. Четвертый класс опасности возникновения природных пожаров объявлен на западном побережье Каспийского моря, юге Бурятии и Забайкалья, а также на юго-западе Приморья, передает RT.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд также рассказал, какая погода ожидается в России на майские праздники. Прохладная, но достаточно комфортная погода наступит в России в начале мая. Погода в России будет находиться под влиянием циклона первые два майских дня. Поэтому теплой погоды в начале выходных ожидать не стоит. Температура воздуха в этот период будет на несколько градусов ниже нормы.