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Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 планируют релиз игры зимой 2021 года

Технологии
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 планируют релиз игры зимой 2021 года
Скриншот игры «S.T.A.L.K.E.R. 2»

Киев, 25 апреля. Актер озвучки Александр Вилков рассказал, что разработчики уже занялись работой над озвучкой S.T.A.L.K.E.R. 2 и планируют релиз игры в конце 2021 года.

Вилков занимался озвучкой Меченого, Бармена, генерала Воронина и многих других персонажей игры S.T.A.L.K.E.R.

Он утверждает, что компания GSC Game World уже занимается озвучкой героев игры S.T.A.L.K.E.R. 2, а релиз долгожданного проекта планируется зимой 2021 года.

«К озвучке только сейчас приступаю. Хотят к зиме», — сообщил Вилков в «Инстаграме».

В марте этого года разработчики начали поиск тестировщиков, которые займутся работой над продолжением серии игр S.T.A.L.K.E.R.

Сайт Playground.ru поделился информацией, сославшись на официального комьюнити-менеджера GSC Game World, что поиск на должность тестировщика ведется только среди украинцев.

Также показали внешний вид игровой гильдии «Долг» и «Свобода», также представили все виды оружия, а их в игре будет около тридцати, при этом каждая модель может быть подвержена кастомизации.

Выход S.T.A.L.K.E.R. 2 запланирован на Xbox Series и ПК, при чем для консоли от Microsoft игра станет эксклюзивом.

Недавно сообщалось об окончании разработки игры по «Властелину колец». Анонс проекта состоялся еще в 2019 году.

игры видеоигры сталкер stalker 2 s.t.a.l.k.e.r.
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