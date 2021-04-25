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Российские корабли вызвали беспокойство у норвежцев

Общество
Российские корабли вызвали беспокойство у норвежцев
wikipedia.org  /  Kerodac / CC BY-SA 3.0

Москва, 25 апреля. Несколько дней семь российских траулеров ходят кругами возле норвежского побережья, чем вызывали беспокойство среди местного населения.

На днях рыбаки из Норвегии обратили внимание на судна из России, которые ходят кругами возле островов Анденес и Сенья. Об этом сообщает ИноСМИ.

«Увлекательное зрелище», — говорят в Береговой охране Норвегии.

В одной из местных групп в соцсети Facebook жители активно дискутируют на эту тему. Они не понимают, зачем крупным траулерам из РФ нужно было собираться и несколько дней кряду кружить в одном и том же месте. Одни считают, что так Россия занимается разведкой. Другие предполагают, что судна ищут затонувшую подводную лодку.

«Россияне напросто занимаются чем-то вроде круговой рыбной ловли. Это явление можно наблюдать ежегодно в сезон ловли трески у берегов Нурдланда и Тромса.», — объяснил начальник службы контроля над ресурсами Береговой охраны Норвегии Эрлинг Эксенвог.

Он отметил, что подобные маневры — это непростая задача. Каждый траулер имеет длину от 60 до 80 метров, но при этом опасности их столкновения нет.

«Когда следишь за такими траулерами на онлайн-карте, это удивительное зрелище. Видно, насколько скоординированно они действуют. Для такого просто необходимо хорошее взаимопонимание и отточенное сотрудничество. На самом деле расстояние между ними может быть до километра», — подчеркнул Эксенвог.

Он добавил, что такое движение судов объясняется особенностями промыслового района. Он небольшой и окружен норвежской акваторией, в которую нельзя вторгаться. Поэтому для передвижения по нему нужно двигаться в едином направлении, это помогает оптимально использовать небольшое пространство. К тому же, в этой местности всегда хороший улов. Особенно эти воды богаты треской, пикшей и сайдой.

Ранее стало известно, что северный флот РФ освободил «захваченную» буровую платформу в Арктике. Командно-штабные учения прошли под общим руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова.

россия норвегия море корабли
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