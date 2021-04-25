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В Белоруссии объяснили, почему можно использовать земли в зоне ЧАЭС

Общество
В Белоруссии объяснили, почему можно использовать земли в зоне ЧАЭС
wikipedia.org  /  Konung yaropolk/CC BY-SA 4.0

Минск, 25 апреля. Эксперты считают, что постепенно уровень загрязнения вокруг Чернобыльской АЭС снижается, что дает возможность использовать часть земель.

Большая часть бюджета Белоруссии уходит на восстановление пострадавших после аварии территорий. Созданы специальные программы возрождения сельскохозяйственных угодий, лесного фонда и развития медицины. Об этом через свой YouTube-канал рассказал телеканал ОНТ.

«Постепенно плотности загрязнения снижаются и сокращаются зоны радиоактивного загрязнения. Это участки, которые уже очистились, можно сказать. Там, где менее 1, менее 5 кюри/км², их уже можно вполне использовать в хозяйственном обороте. Можно возрождать эти земли. По поводу радиации там беспокоиться не стоит», — заявил заместитель директора Института радиобиологии НАН Белоруссии.

Ранее блогер Влад Резнов отправился на ЧАЭС и показал, как сейчас выглядит атомная станция и ее четвертый блок, где и произошла авария.

украина белоруссия чернобыль чаэс припять
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