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Российские пивовары оценили риски из-за запрета импорта пива из Чехии

Общество
Российские пивовары оценили риски из-за запрета импорта пива из Чехии
pixabay.com/PD

Москва, 25 апреля. Уход чешского пива с российского рынка не нанесет удар по индустрии, считает исполнительный директор ассоциации «Объединение участников пиво-безалкогольного рынка» Камаль Лебедев.

Чехия не является главным экспортером пива в Россию, рассказал эксперт. Внутреннее производство пива в стране достигает восемь миллиардов литров в год, в то время как импорт из Чехии – 50 миллионов.

«Импорт – это доля процента. Поэтому никой проблемы нет, ну не будет какого-то сорта пива, значит, будут другие», — сказал Камаль Лебедев.

От того, что чешское пиво уйдет с рынка, никаких угроз нет, никакой трагедии в этом нет. Германия поставляет в два раза больше пива, чем Чехия.

«Более значимое влияние оказывают поставки пивного хмеля из Чехии, есть такое понятие «жатецкий хмель», он используется во многих наших продуктах российских», — заключил эксперт.

Ранее RT сообщал о том, что в власти России сейчас рассматривают целесообразность ввода в отношении Чехии асимметричных санкций, а именно ограничений в отношении импорта ряда товаров чешского производства, в том числе пива.

россия чехия общество пиво
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