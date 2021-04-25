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Сафарова раскрыла подробности участия в «Холостяке» с Тимати

Шоу-бизнес
Сафарова раскрыла подробности участия в «Холостяке» с Тимати
instagram.com  /  @kat_safarova

Москва, 25 апреля. Екатерина Сафарова приехала специально из Испании, чтобы поучаствовать в шоу «Холостяк» и завоевать сердце рэпера Тимати. Девушка раскрыла детали проекта.

Сафарова прибыла на проект позже, чем остальные участницы, но уже успела побывать на свиданиях с Тимати. На одном из них она вместе с другими участницами осваивала серфинг, а на индивидуальном каталась на мотоцикле с рэпером, который он купил специально для их свидания. Екатерина заранее знала, что холостяком в новом сезоне будет Тимати, и решила принять участие в шоу из-за этого, передает StarHit.

«Он — очень интересная личность и многого добился в жизни. Мне было интересно с ним познакомиться и узнать, какой он человек», — рассказала она.

У девушки сложилось приятное впечатление о Тимати. По ее словам, он заботливо помогал ей встать на доску для серфинга и радовался, когда у нее получилось. На индивидуальном свидании рэпер также проявил себя, сделав сюрприз для девушки. Сафарова считает это уверенным, воспитанным и харизматичным. К конкуренции на проекте она относится спокойно.

«Я не хочу стараться ему понравиться. Я такая какая есть», — заключила девушка.

Другая участница «Холостяка» Мария Вебер ранее похвасталась перед подписчиками изменениями в своей фигуре. Девушка сильно похудела и привела себя в спортивную форму.

тимати холостяк Екатерина Сафарова
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