Глава Ростеха оценил перспективы сверхзвукового бизнес-джета

Москва, 25 апреля. Объединенная авиастроительная корпорация работает над созданием сверхзвукового бизнес-джета с рядом научных институтов. Перспективы проекта оценил глава Ростеха Сергей Чемезов.

Он отметил, что проект пока существует только на бумаге. Чемезов признался, что это «красивая идея», но ее реализация вряд ли сможет оправдать себя экономически.

«Идея красивая. Но, к сожалению, это не экономично. Это убыточный проект», — подчеркнул глава Ростеха в интервью телеканалу "Россия-24".

Чемезов рассказал, в каком случае на проекте сверхзвукового бизнес-джета можно будет заработать. Для этого нужно найти заказчиков в ОАЭ.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров ранее заявил, что джет будет развивать скорость до 1,8 Маха. Для создания этого самолета на первом этапе понадобятся 100 млн долларов.

Ростех недавно анонсировал поставку новейших ракет «Бронебойщик» для ВКС РФ. Это должно произойти после 2023 года.