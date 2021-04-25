Шквалистый ветер и гроза надвигаются на Мордовию

Саранск, 25 апреля. Мордовский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды объявил оперативное предупреждение о том, что 25 апреля в регионе произойдет резкое ухудшение погодных условий.

В республике ожидают сильные порывы юго-западного ветра, со скоростью до 17 метров в секунду. По прогнозу синоптиков, есть вероятность грозы.

Из-за сильного ветра местных жителей призываются не находиться на улице. Если это невозможно, необходимо обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, а также избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

Ранее сообщалось, что в городе Гусь-Хрустальный бывшая сотрудница администрации погибла во время грозы на субботнике. Когда погода испортилась, все побежали в укрытие, однако 60-летняя погибшая не успела спрятаться. Позднее ее тело обнаружили с признаками удара молнии.