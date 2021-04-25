В Сети показали, что происходит под саркофагом ЧАЭС

Киев, 25 апреля. Несмотря на аварию, Чернобыльская АЭС продолжает работать, хотя и не производит электроэнергию. В четвертом блоке до сих пор наблюдается повышенный радиационный фон.

Блогер Влад Резнов на своем YouTube-канале выложил видео, где он отправился на «Чернобыльскую атомную электростанцию». Ведущий решил показать подписчикам, как сейчас выглядит ЧАЭС.

«Все реакторы остановлены. Третий был последним. С декабря 2000 года мы не производим электроэнергию. Но чернобыльская станция является частью единой энергетической системы Украины, потому что оборудование, которое находится на площадке, находится в эксплуатации», — рассказала сотрудница ЧАЭС.

После этого участники видео показали состояние третьего блока, а экскурсовод объяснила, почему произошел взрыв на станции. Следом Резнов с группой прошли к знаменитому саркофагу, который закрывает четвертый блок.

«Это рабочее место (блочный щит управления) старшего инженера управления реактором Леонида Топтунова. Это была пятая, ночная смена», — поделилась экскурсовод.

Она добавила, что все элементы БЩУ были демонтированы из-за высокого радиационного фона. После этого участникам видео показали разделительную стену между третьим и четвертым блоками. На ней расположен мемориал старшему оператору главных циркуляционных насосов Ходемчуку Валерию Ильичу. Он был единственным человеком, который погиб непосредственно в момент взрыва на ЧАЭС, а его тело так и не смогли найти после аварии.

«Ядерное топливо загружают. В результате ядерной реакции образуется тепло. Оно отводится водой, подаваемой в активную зону. При входе она имеет температуру 72 градуса, после выхода — 284, и это уже не вода, а паро-водяная смесь. Она направляется на барабаны-сепараторы, где вода и пар разделяются. Пар под высоким давлением направляется на турбины и вращает их, а вода шла обратно для повторной процедуры», — объяснила технологический процесс гид.

Ранее стало известно, что Россия и Белоруссия изучат возможность восстановления жизни на территориях, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС 35 лет назад.