Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
25 апреля 04:03
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
04:02
Общество
Вильфанд рассказал об аномальном тепле в ряде регионов
04:01
Технологии
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 планируют релиз игры зимой 2021 года
04:01
Общество
Российские корабли вызвали беспокойство у норвежцев
04:00
Общество
В Белоруссии объяснили, почему можно использовать земли в зоне ЧАЭС
04:00
Политика
Политолог Данилин объяснил мотивы присвоения Вашингтону статуса штата Америки
03:42
Общество
Российские пивовары оценили риски из-за запрета импорта пива из Чехии
03:41
Шоу-бизнес
Сафарова раскрыла подробности участия в «Холостяке» с Тимати
03:40
Технологии
Глава Ростеха оценил перспективы сверхзвукового бизнес-джета
03:39
Общество
Шквалистый ветер и гроза надвигаются на Мордовию
03:36
Общество
В Сети показали, что происходит под саркофагом ЧАЭС
03:25
Происшествия
Неизвестные устроили стрельбу на оживленной улице в Пятигорске
03:22
Наука
Археологи обнаружили отпечаток пальца жившего 5 тысяч лет назад гончара
03:21
Политика
Немецкий министр заявил о необходимости наладить отношения между ЕС и Россией
03:21
Технологии
Apple начала российские продажи беспроводных геометок за 3000 рублей
03:19
Политика
Болгарский торговец оружием рассказал о хранившихся в Врбетице боеприпасах
03:11
Общество
В Эстонии вспомнили, как женщины из СССР соблазняли мужчин
03:07
Наука
Японский врач рассказал, как бороться с ожирением печени
03:02
Общество
Как отпраздновать День дочери?
03:00
Украина
Дудчак объяснил, почему Запад боится отказаться от поддержки Украины
02:57
Технологии
Lenovo представила новый ThinkPad X1 в титановом корпусе
Все новости

В Сети показали, что происходит под саркофагом ЧАЭС

Общество
В Сети показали, что происходит под саркофагом ЧАЭС
wikipedia.org

Киев, 25 апреля. Несмотря на аварию, Чернобыльская АЭС продолжает работать, хотя и не производит электроэнергию. В четвертом блоке до сих пор наблюдается повышенный радиационный фон.

Блогер Влад Резнов на своем YouTube-канале выложил видео, где он отправился на «Чернобыльскую атомную электростанцию». Ведущий решил показать подписчикам, как сейчас выглядит ЧАЭС.

«Все реакторы остановлены. Третий был последним. С декабря 2000 года мы не производим электроэнергию. Но чернобыльская станция является частью единой энергетической системы Украины, потому что оборудование, которое находится на площадке, находится в эксплуатации», — рассказала сотрудница ЧАЭС.

После этого участники видео показали состояние третьего блока, а экскурсовод объяснила, почему произошел взрыв на станции. Следом Резнов с группой прошли к знаменитому саркофагу, который закрывает четвертый блок.

«Это рабочее место (блочный щит управления) старшего инженера управления реактором Леонида Топтунова. Это была пятая, ночная смена», — поделилась экскурсовод.

Она добавила, что все элементы БЩУ были демонтированы из-за высокого радиационного фона. После этого участникам видео показали разделительную стену между третьим и четвертым блоками. На ней расположен мемориал старшему оператору главных циркуляционных насосов Ходемчуку Валерию Ильичу. Он был единственным человеком, который погиб непосредственно в момент взрыва на ЧАЭС, а его тело так и не смогли найти после аварии.

«Ядерное топливо загружают. В результате ядерной реакции образуется тепло. Оно отводится водой, подаваемой в активную зону. При входе она имеет температуру 72 градуса, после выхода — 284, и это уже не вода, а паро-водяная смесь. Она направляется на барабаны-сепараторы, где вода и пар разделяются. Пар под высоким давлением направляется на турбины и вращает их, а вода шла обратно для повторной процедуры», — объяснила технологический процесс гид.

Ранее стало известно, что Россия и Белоруссия изучат возможность восстановления жизни на территориях, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС 35 лет назад.

украина чернобыль чаэс припять
Комментировать
Самое популярное
Россия переиграла Запад с чешской АЭС по испытанной на Украине схеме «Роттердам+»
Экономика 341643 22 апреля 2021
Россия переиграла Запад с чешской АЭС по испытанной на Украине схеме «Роттердам+»
Французы встали на сторону России после заявления Путина о Западе
Политика 148816 22 апреля 2021
Французы встали на сторону России после заявления Путина о Западе
Путин не оставил камня на камне от позиций США и ЕС на климатическом саммите
Политика 145032 23 апреля 2021
Путин не оставил камня на камне от позиций США и ЕС на климатическом саммите
Неожиданный приказ Шойгу об отводе войск вбил клин между Киевом и Западом
Армия 107448 23 апреля 2021
Неожиданный приказ Шойгу об отводе войск вбил клин между Киевом и Западом
Пропавшую со сцены Надежду Кадышеву с трудом узнали на новом фото Петросяна
Шоу-бизнес 87667 22 апреля 2021
Пропавшую со сцены Надежду Кадышеву с трудом узнали на новом фото Петросяна
Все новости / Общество / В Сети показали, что происходит под саркофагом ЧАЭС
Рейтинг@Mail.ru