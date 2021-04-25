Археологи обнаружили отпечаток пальца жившего 5 тысяч лет назад гончара

Эдинбург, 25 апреля. Шотландские археологи обнаружили на Оркнейских островах отпечаток пальца гончара, жившего пять тысяч лет тому назад.

Отпечаток нашел на глиняном черепке древней посуды археолог Рой Тауэрс, исследовавший археологическую стоянку на мысу Бродгара.

Ученым потребовалось сфотографировать объект с разных сторон, чтобы понять природу его происхождения. Компьютерная программа позволила создать подробную детализированную модель находки, с которой потом и работали специалисты, которые надеются в будущем также установить возраст и пол неизвестного мастера.

Недавно биологи из Канады объяснили, почему популяция гренландских китов предпочла остаться на зиму в Северном ледовитом океане и не стала мигрировать на юг. По их мнению, такое необычное поведение связано с глобальным потеплением, поскольку киты очень чутко чувствуют перепады температуры воды.