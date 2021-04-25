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Немецкий министр заявил о необходимости наладить отношения между ЕС и Россией

Политика
Немецкий министр заявил о необходимости наладить отношения между ЕС и Россией
ФБА «Экономика сегодня»

Берлин, 25 апреля. Россия и Евросоюз должны наладить отношения, заявил премьер-министр немецкого региона Саксония Михаэль Кречмер.

Он также заявил о пользе концепции общего европейского дома от Атлантики до Владивостока. Конфликт на юго-востоке Украины не должен разделить Москву и Брюссель. Об этом Кречмер сказал на телеканале RT DE.

«Давайте уже покончим с темой Украины — поспособствуем установлению там мира, и тогда возможностей для сотрудничества станет еще больше», — отметил политик.

Европейцы и россияне хотят жить в безопасности и мире, а также иметь возможности строить свою жизнь и работать друг с другом в благополучии. Премьер Саксонии призвал Евросоюз и Россию объединиться, так как это два партнера, живущие на общем континенте.

«Европейский союз и Россия — это два партнера, которые живут на одном общем континенте, которые всегда будут связаны друг с другом, будут зависеть друг от друга. Мы должны заниматься тем, что нас объединяет», — заявил он.

Кречмер отметил важность взаимодействия Берлина и Москвы в сфере климата и экономики. Борьба с коронавирусом также должна стать основой для сотрудничества двух стран.

Жесткая позиция Вашингтона в отношении «СП-2» заставит Германию найти компромиссы. Это чревато большими внешнеполитическими потерями.

Такое мнение ранее выразил Николаус Долль. Чтобы, с одной стороны, не выплачивать многомиллиардные неустойки, и с другой стороны, сохранить с США отношения, Берлину нужен «план Б». Так, в последнее время звучит идея от немецких аналитиков заморозить строительство газопровода.

россия евросоюз германия
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